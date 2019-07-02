Предварительные результаты не реалистичны Росстат попробовал рассчитать по своей методике индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях. В целом по экономике показатель выглядит правдиво, отметила Масакова, но результаты по федеральным округам и регионам сомнительны.

с чего всё началось

По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК. Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики.

Экономика В России мясо может подорожать на 10% Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Политика Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.

Общество В Москве вновь появились каменная куница и иволга Каменная куница и иволга, считавшиеся исчезнувшими в Москве, вновь выявлены на территории города и добавлены в Красную книгу столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Происшествия Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.

Происшествия В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Политика Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.

Хоккей Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Политика Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Экономика Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроекты Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.

Экономика Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.

Футбол «Локомотив» начал переговоры с Фернандешем Московский футбольный клуб «Локомотив» начал процесс переговоров по новому контракту с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Транспорт Росавтодор разработает ГОСТ для светофоров Росавтодор в текущем году приступит к разработке единого государственного стандарта на светофоры, который будет регулировать сроки проверки и ремонта электронных регулировщиков.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия «Дело Голунова» передали из МВД в СК Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.