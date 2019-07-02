Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ 04:29

По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК. Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики.
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с чего всё началось

Росстат признал трудности в оценке производительности труда

Предварительные результаты не реалистичны Росстат попробовал рассчитать по своей методике индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях. В целом по экономике показатель выглядит правдиво, отметила Масакова, но результаты по федеральным округам и регионам сомнительны.
РБК02:59

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Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда

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Ведомости03:49

Росстат признал трудности в оценке производительности труда

РБК02:59
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