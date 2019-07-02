Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ вчера в 04:29
У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными».
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Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России
Ведомостивчера в 03:49
Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда
Аргументы и Фактывчера в 04:56
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:13, Вашингтон
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика
Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте
По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».
Обновлено вчера в 16:59
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Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июле
Обновлено вчера в 04:33
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Политика
Вершинин: формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению
Формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению, осталось согласовать последние детали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Минтруд обяжет интернаты заниматься реабилитацией и социализацией
Минтруд России готовит новые правила работы психоневрологических интернатов (ПНИ), которые будут учитывать потребности детей и взрослых в реабилитации, социализации, а также определять задачи по медицинскому обследованию проживающих в этих учреждениях.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде
Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие
Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Уровень воды в иркутской реке Ия снизился до 9 метров
Ранее сообщалось, что при критической отметке в 7 метров уровень воды в реке Ие днем в субботу, 29 июня, достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался постепенный спад.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08