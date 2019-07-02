с чего всё началось

У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными».

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами «Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

Общество Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).

Политика Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса Сторонники Зеленского аргументировали свои высказывания одним из положений 10 статьи украинский конституции, в которой говорится о том, что «единственным государственным языком на Украине является украинский язык».

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Общество Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.

Экономика В Мексике дорожает национальный напиток текила Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика Путин предложил смягчить наказание за экономические преступления В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, Путин выступил за применение залога в качестве наказания по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде.

Политика Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.

Армия и оружие Корпорация «Иркут» купит 40 американских двигателей для МС-21 В 2009 году подразделение американской фирмы компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21.

Космос Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).

Политика Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Шоу-бизнес Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.

Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Армия и оружие «Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть Как ранее писал главе правительства гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский, нехватка аэронавигационной системы создает угрозу национальной безопасности.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Происшествия В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.

Гаджеты LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Происшествия Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне В одном из лучших отелей Барселоны ограбили членов правящей семьи Катара.