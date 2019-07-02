Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ вчера в 04:29
У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными».
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с чего всё началось
Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета.Ведомостивчера в 03:49
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Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда
Аргументы и Фактывчера в 04:56
Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России
Ведомостивчера в 03:49
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Вашингтон
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