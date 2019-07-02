Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ вчера в 04:29
У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета.Ведомостивчера в 03:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда
Аргументы и Фактывчера в 04:56
Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России
Ведомостивчера в 03:49
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Кино
Оливер Стоун хочет снять фильм о Дональде Трампе
Режиссёр Оливер Стоун допустил, что снимет фильм о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выразил недовольство работой арбитра в полуфинальном матче Кубка Америки против команды Бразилии.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Кино
Показы советских фильмов организуют во дворах столичных домов
Помимо просмотра фильмов гражданам предложат послушать лекции о столичной архитектуре прошедших лет.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика
Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Названы топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18