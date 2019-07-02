Нехватка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России мешают оценить реальную динамику производительности труда. Эту проблему обсуждали на заседании научно-методологического совета Росстата 1 июля.

с чего всё началось

По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК. Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики.

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