Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ 04:29
По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК. Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики.
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с чего всё началось
Нехватка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России мешают оценить реальную динамику производительности труда. Эту проблему обсуждали на заседании научно-методологического совета Росстата 1 июля.РБК02:59
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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
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