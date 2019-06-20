Росстат: реальные зарплаты в мае выросли на 2,8%News.ru 09:37

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 года, по оценке, составила 48,5 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом 2018 года рост составил 8,1%, сообщили в Росстате. При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли на 2,8% в годовом выражении.

Росстат: реальные зарплаты в мае выросли на 2,8%

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