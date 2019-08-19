Экономика

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%REGNUM 09:30

Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ru11:42

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

Российская газета10:41

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАСС09:07

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалт09:39

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ru10:14

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

REGNUM09:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Сын Валерии женился втайне от родителей

Обновлено вчера в 14:33
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Путин пришёл на встречу с букетом цветов, который подарил супруге президента Франции, сообщает РИА Новости.
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Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
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Обновлено в 06:52
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Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
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Грозит опасность: французы напомнили Макрону о страсти Путина к дзюдо

"Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки", - предостерегает газета.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в России

Президент России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
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Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
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Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

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Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына

Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в Instagram.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 17:23
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В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка

В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
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Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
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Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
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Пырьева объяснила, почему Олег Стриженов не общается с внучкой

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Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
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Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
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Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог

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Физики открыли новое состояние материи

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В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

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Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
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Школам рекомендовали ограничить использование мобильных

Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
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Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с «Дружбой»

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Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
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В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса

В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.
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