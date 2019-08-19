Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%REGNUM вчера в 09:30
Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Хоккей
«Барыс» проиграл в овертайме «Давосу» в товарищеском матче
Хоккеисты нурсултанского "Барыса" уступили в овертайме "Давосу" в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора в Швейцарии.
Обновлено в 16:09
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:26
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Раскрыт единственный шанс для «Краснодара» пройти «Олимпиакос»
Мой хороший друг за время просмотра игры в Португалии научился материться на языке конкистадоров, и сказал следующее: «Больше я игр «Краснодара» в ЛЧ смотреть не буду, такого валидольного футбола я не выдержу, игра непредсказуемая».
Обновлено в 09:42
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Политика
Молдавия начала переговоры о поставках газа из «Турецкого потока»
Молдавия начала переговоры с «Газпромом» о поставках в страну газа из газопровода «Турецкий поток», сообщил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Nokia перевыпустит еще один кнопочный телефон
Обновлено в 05:57
Недвижимость
Без спроса не построят
С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года Тенденция к росту ввода объемов жилья может сохраниться еще из-за нескольких факторов.
Обновлено в 10:50
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено в 15:55
Политика
Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Политика
Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медколледжи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании с президентом Владимиром Путиным попросила рассмотреть возможность увеличить прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю, доведя его до уровня 1990 года.
Обновлено в 14:17
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Экономика
В Петербурге продают намыв Васильевского острова
Обновлено в 05:25
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено в 13:57
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено в 16:51