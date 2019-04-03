Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов КремляИзвестия 15:30

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
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Росстат настаивает на точности своего исследования об уровне жизни россиян

Эхо Москвы15:00

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян

News.ru13:52

Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

РИА Новости12:43

Росстат ответил Кремлю про данные об уровне жизни россиян

Московский Комсомолец13:46

Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Ведомости12:56

Росстат объяснил итоги исследования об уровне жизни россиян

ТАСС13:50

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

РБК12:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Космос

Ракеты и лазерные мечи: ученики лицея № 1580 перешли на новый уровень инженерного мастерства

Ученики 5-8 классов лицея № 1580 прошли образовательные курсы в технопарке «Инжинириум МГТУ им. Баумана».
Обновлено в 11:19
Футбол

Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».
Обновлено в 15:03
Происшествия

В Саратове проверяет сообщение о краже исторической ограды

Саратовская полиция проводит проверку по сообщениям о хищении части ограды сквера Первой учительницы в центре города, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе городского УМВД.
Обновлено в 14:36
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Авто

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

Обновлено в 13:26
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Обновлено в 11:05
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Наука

CRISPR активировали в опухоли теплом и светом

В качестве средства доставки системы редактирования ученые выбрали ап-конверсионные наночастицы, допированные лантаноидами, которые превращают инфракрасное излучение в ультрафиолет и видимый свет (подробнее мы рассказывали про применение таких частиц в оптогенетике здесь).
Обновлено в 14:00
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева был допрошен 61 свидетель

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания в Пресненском районном суде Москвы назвал главным свидетелем по делу его клиента видеозапись.
Обновлено в 15:51
Здоровье

Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи

Обновлено в 08:08
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 12:35
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Политика

О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона

На странице НСК в социальной сети Facebook было сказано, что в адрес «Олимпийского» не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между Зеленским и Порошенко.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб

Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика

В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России

В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Авто

Infiniti покажет в Шанхае электрический седан

Облик седана, созданного под патронажем шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, перекликается с кроссовером QX inspiration, дебютировавшим в начале года на детройтском автосалоне.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Обновлено в 15:40
Общество

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
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