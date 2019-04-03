Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов КремляИзвестия 15:30

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат настаивает на точности своего исследования об уровне жизни россиян

Эхо Москвы15:00

Росстат объяснил итоги исследования об уровне жизни россиян

ТАСС13:50

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

РБК12:10

Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Ведомости12:56

Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

РИА Новости12:43

Росстат разъяснил данные о нехватке денег на обувь

Российская газета13:23

Росстат по просьбе Пескова разъяснил данные о нехватке обуви у людей

Говорит Москва12:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева получил госзащиту

Обновлено в 07:41
Политика

США выразили Турции озабоченность покупкой С-400 у России

Обновлено в 17:59
Политика

Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией

По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 17:05
Финансы

Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика

В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес

«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова

Певец Филипп Киркоров, кажется, вовсе испугался и просто оставил "Omg" в комментариях.
Обновлено в 08:08
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес

Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице

Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено в 17:48
Авто

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В Испании во время учений самолет съехал с ВПП, пострадали 11 военных

Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает радиостанция COPE.
Обновлено в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное