Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов КремляИзвестия вчера в 15:30

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
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Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Коммерсантъвчера в 15:23

Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

РИА Новостивчера в 12:43

Росстат объяснил итоги исследования об уровне жизни россиян

ТАССвчера в 13:50

Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Ведомостивчера в 12:56

Росстат настаивает на точности своего исследования об уровне жизни россиян

Эхо Москвывчера в 15:00

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

РБКвчера в 12:10

Росстат по просьбе Пескова разъяснил данные о нехватке обуви у людей

Говорит Москвавчера в 12:56
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:17, Ашберн
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге

Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 13:32
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено вчера в 11:01
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Авто

Infiniti представит новый спортивный седан в Шанхае

Известно, что 15 апреля начнется автосалон в Шанхае, на котором и собираются представить новую модель седана широкому кругу лиц.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Кино

Скончался актер Алексей Булдаков

В возрасте 68 лет скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков, сообщил в своем Инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу

Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено вчера в 12:49
Авто

McLaren анонсировала выход нового суперкара Grand Tourer

Как сообщают представители автомобильной компании McLAren, новая модель суперкара для дальних поездок Grand Tourer будет презентована в мае 2019 года на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Малинина унизила молодую соперницу перед Шепелевым

Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Здоровье

Голикова: в России смертность снизилась с 2005 года почти на четверть

По словам Голиковой, в 2005 году смертность составляла 16,1 на 100 тыс. населения. Тогда стартовал первый нацпроект «Здоровье».
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи

Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой

Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
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