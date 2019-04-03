Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

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