Общество
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
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Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело вчера в 06:12
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В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей
Псковская Лента Новостейвчера в 05:27
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