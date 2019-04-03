Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обувиСаминвестор 01:07

Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.

Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви

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