Общество
Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обувиСаминвестор 01:07
3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.
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Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57
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Кремль ждет разъяснений Росстата по данным о нехватке у россиян денег на обувь
Коммерсантъвчера в 05:52
В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей
Псковская Лента Новостейвчера в 05:27
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