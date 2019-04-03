Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьКоммерсантъ вчера в 15:23
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви. Как пояснили РБК в ведомстве, данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян.
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Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57
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В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей
Псковская Лента Новостейвчера в 05:27
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