Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьКоммерсантъ вчера в 15:23

Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви. Как пояснили РБК в ведомстве, данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян.

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

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