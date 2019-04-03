Экономика
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьКоммерсантъ 15:23
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви. Как пояснили РБК в ведомстве, данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян.
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Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело 06:12
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