Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьКоммерсантъ вчера в 15:23

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви. Как пояснили РБК в ведомстве, данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян.

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Политика Комиссия по контролю за системами Boeing 737 MAX появится в США Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США анонсировало создание комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX.

Наука Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды Антарктида уже находилась в окрестностях Южного полюса, но оставалась почти целиком покрыта густыми лесами.

Армия и оружие Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма Самолет P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов был замечен у юго-западного и южного побережья Крыма, где он выполнил разведывательный полет, передает "Интерфакс".

Политика Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.

Футбол Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма Спортивный директор крупного футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» о переговорах между «Ромой» и ЦСКА по поводу перехода Федора Чалова.

Происшествия В Липецке автобус врезался в столб Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.

Политика Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь Зеленскому Актер Иван Охлобыстин заявил, что в случае экстремальной ситуации готов спасти лидера президентской гонки на Украине, шоумена Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости».

Технологии Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.

Происшествия К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.

Происшествия Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.

Политика В Госдепе США сменился официальный представитель Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.

Политика Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.

Гаджеты Продано более 10 млн смартфонов Honor 8X, цена снижена Смартфоны Honor 8X и 8X Max были представлены в сентябре прошлого года, а в конце февраля 2019 представители Honor подтвердили, что суммарные продажи обоих смартфонов превысили отметку 10 млн единиц.

Футбол Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0). 22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Происшествия В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.

Общество Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Гаджеты Apple представила новые беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro Американская компания Apple представила новые беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro. Новинка оценивается в 250 долларов.