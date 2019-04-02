Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализацииГазета.Ru 09:13

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации отсутствует вовсе. В наше время до сих пор существуют школы, где нет теплых туалетов.
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.
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