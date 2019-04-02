Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализацииГазета.Ru 09:13

Итоги исследования опубликованы 1 апреля. Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

с чего всё началось

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации отсутствует вовсе. В наше время до сих пор существуют школы, где нет теплых туалетов.

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

Политика Россияне высказались против объединения с Белоруссией Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.

Политика Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Политика Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Происшествия СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.

Происшествия Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.

Футбол «Бешикташ» нацелился на Влашича Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.

Музыка Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.

Политика В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Финансы Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.

Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Политика Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.

Космос Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Происшествия На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.

Происшествия Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.

Футбол Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене» Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Футбол Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию» Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Спорт Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.