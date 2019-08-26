Пропорция мужчины-женщины в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше - Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

с чего всё началось

Эксперты связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин. По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

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