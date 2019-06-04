Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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с чего всё началось
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
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