Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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с чего всё началось
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
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Транспорт
Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
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Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
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Общество
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Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
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В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
SEAT опубликовал первый тизер городского электрокара Mii Electric
Предзаказ городского электрокара SEAT Mii Electric будет открыт в сентябре, а первые поставки ожидаемой новинки начнутся в конце 2019 года.
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Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
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Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Общество
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В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Экономика
Китайский бизнес может перенести производство в РФ
Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:22
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Политика
Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны
Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Наука
Вблизи острова Хайнань найдены редкие виды китов и дельфинов
Представители нескольких редких видов китов и дельфинов обнаружены в ходе научной экспедиции в районе китайского острова Хайнань.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46