Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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с чего всё началось

У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Известиявчера в 17:02

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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

ТАСС02:48

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

РБК01:30

Росстат составил рейтинг зарплат в разных отраслях России

РЕН ТВ00:53

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

RT на русском00:47

Росстат выяснил, в каких отраслях самые большие зарплаты

URA.Ruвчера в 21:09

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 20:19

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известиявчера в 19:03
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Башкирии в детском лагере умер подросток

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Транспорт

Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»

Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто

SEAT опубликовал первый тизер городского электрокара Mii Electric

Предзаказ городского электрокара SEAT Mii Electric будет открыт в сентябре, а первые поставки ожидаемой новинки начнутся в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Футбол

«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА

Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека

Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря голу Тарасенко

Обновлено в 03:59
Кино

Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»

Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Экономика

Китайский бизнес может перенести производство в РФ

Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:22
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны

Молодежь убеждают в том, что победа над фашизмом была обеспечена благодаря высадке в Нормандии Глава МИД Сергей Лавров написал для журнала Международная жизнь статью "О Дне Победы", в которой отметил, что западные страны пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Наука

Вблизи острова Хайнань найдены редкие виды китов и дельфинов

Представители нескольких редких видов китов и дельфинов обнаружены в ходе научной экспедиции в районе китайского острова Хайнань.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский назначил пресс-секретаря

Обновлено вчера в 06:46
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