Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Читать в источнике
Обсудить3
с чего всё началось

У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

ТАСС02:48

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

РБК01:30

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известиявчера в 19:03

Росстат составил рейтинг зарплат в разных отраслях России

РЕН ТВ00:53

Росстат выяснил, в каких отраслях самые большие зарплаты

URA.Ruвчера в 21:09

Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 20:19

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

RT на русском00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена

HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.
Обновлено в 04:20
Политика

На Восточном начали строить стартовый стол под «Ангару»

На космодроме Восточный в Амурской области началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара".
Обновлено в 05:26
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек

На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество

Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Наука

В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком

Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 02:57
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:42
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Происшествия

СК: в Приисковом найдены тела всех пропавших осенью туристов

На сайте ГСУ СК по Республике Хакасия рассказали о том, что вчера, 3 июня, нашли еще два тела пропавших в ноябре туристов.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Башкирии в детском лагере умер подросток

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Обновлено в 02:40
Кино

Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»

Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Хулен Лопетеги возглавил «Севилью»

Хулен Лопетеги стал главным тренером "Севильи", сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на три следующих сезона.
Обновлено в 05:05
Теннис

Россиянин Карен Хачанов впервые попал в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное