Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Известиявчера в 17:02

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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

ТАСС02:48

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

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URA.Ruвчера в 21:09

Росстат составил рейтинг зарплат в разных отраслях России

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Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

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Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

РИА Новостивчера в 20:19

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Известиявчера в 19:03
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Культура

Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
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Религия

Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ

Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Кино

Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
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Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Александр Панайотов отреагировал на вакханалии на могиле Началовой

Обновлено в 08:18
Общество

Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Украине возмущены беспределом полицейских, убивших мальчика

На Украине общество выражает большое возмущение насчет ситуации с полицейскими, которые застрелили пятилетнего мальчика.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

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Обновлено в 04:17
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Россиян призвали правильно формировать вкусовые пристрастия детей

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова призвала родителей формировать вкусовые пристрастия своих детей с самого детства.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании

Обновлено в 07:43
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии

Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Футбол

Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт

Бельгийский нападающий Дивока Ориги рассказал, что получил от «Ливерпуля» предложение о продлении контракта.
Обновлено в 07:39
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
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Общество

Рекордная жара ожидается в Москве в выходные

Обновлено в 07:07
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Над Черным морем прошли воздушные бои истребителей

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Шоу-бизнес

48-летняя Анита Цой собирается рожать

Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
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Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле

Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Обновлено в 08:30
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