Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
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с чего всё началось
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
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Общество
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По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
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Обновлено в 09:00
Здоровье
Россиян призвали правильно формировать вкусовые пристрастия детей
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова призвала родителей формировать вкусовые пристрастия своих детей с самого детства.
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Общество
Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
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Футбол
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Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
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Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
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Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
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