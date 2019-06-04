Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплатГазета.Ru 01:56
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующие данные. Как отмечается, на 23% выросла почасовая оплата, то есть в среднем до 260 руб./час, у сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Транспорт
СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков
Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Apple не будет обновлять устаревшие iPhone
Доступно обновление будет только для смартфонов компании, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Обновлено в 03:23
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка
Премиальный бренд марки Hyundai — Genesis — привез на российский рынок обновленный седан G90.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Погибших в Ашинской катастрофе вспоминают по всей России
Погибших в Ашинской катастрофе сегодня вспоминают по всей России.
Обновлено в 04:00
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Обновлено в 03:13
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге
Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Обновлено в 02:33
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Происшествия
При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек
ЧП случилось во вторник, 4 июня. Как сообщил анонимный источник в экстренных службах Кузбасса, обрушение произошло в шахте «Распадская».
Обновлено в 03:41
Религия
Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Российские мусульмане в праздник Ураза-байрам молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока, заявил журналистам глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
Обновлено в 00:29
Кино
Режиссеры «Мстителей» сделают мультсериал по Magic: The Gathering
Джо и Энтони Руссо, которые сняли «Мстители: Финал» и другие фильмы по вселенной Marvel, станут продюсерами мультсериала по карточной игре Magic: The Gathering.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»
Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00