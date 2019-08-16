Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такое изменение картины потребления продуктов можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.

с чего всё началось

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля. Отмечается, что в два раза увеличилось потребление фруктов и ягод.

Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

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