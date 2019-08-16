Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов - на 16 меньше, чем в 1980 году. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период - с 390 килограммов до 266.

с чего всё началось

Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата. Так, потребление картофеля сократилось приблизительно в два раза: в 1980 году жители страны ели 117 кг этого продукта на человека в год.

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

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