Экономика

Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в РоссииNews.ru вчера в 09:53

Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.
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Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в России

News.ruвчера в 09:53

Росстат назвал драйверы промышленности: газ, масло, консервы, поезда, шины

REGNUM04:56

Минэкономразвития объяснило рост промпроизводства в июле

Rambler News Service03:39

Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

РБКвчера в 14:20

Промышленность: опять противоречия

Давыдов.Индекс05:00

В России замедлился рост промпроизводства

Росбалтвчера в 09:41

Рост промышленности в РФ в июле замедлился до 2,8%

ПРАЙМвчера в 09:05
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Обновлено вчера в 16:44
Кино

Вышел трейлер нового сезона сериала «Мистер Мерседес»

В YouTube опубликован трейлер третьего сезона сериала «Мистер Мерседес». Главную роль в сериале играет Брендан Глисон.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты захватили у берегов Камеруна трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика

Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

Обновлено в 04:57
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество

В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор

16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Общество

Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания

Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:10
Технологии

Хакеры атаковали Европейский центральный банк

Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
Обновлено вчера в 12:48
Единоборства

Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму

В интервью TMZ Sports Нурмагомедов заявил, что за подобные выходки необходимо сажать в тюрьму, поскольку поступки Макгрегора вредят не только спорту, но и окружающим его людям.
Обновлено в 07:10
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Футбол

Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик

Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Общество

Утвержден новый список запрещенных профессий для женщин

Фото: Pexels Минтруд России утвердил новый перечень профессий и производств, на которых запрещается использовать труд женщин.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика

Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17

Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Экономика

ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank

Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Футбол

Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом

Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Происшествия

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Обновлено в 07:33
Общество

В России стало больше безработных предпенсионеров

В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:54
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Экстрасенс Джулия Ванг решила сделать операцию по коррекции пола

Обновлено в 05:06
Общество

Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске

Обновлено в 07:02
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
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