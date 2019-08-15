Экономика
Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в РоссииNews.ru вчера в 09:53
Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Обновлено вчера в 16:44
Кино
Вышел трейлер нового сезона сериала «Мистер Мерседес»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона сериала «Мистер Мерседес». Главную роль в сериале играет Брендан Глисон.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты захватили у берегов Камеруна трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор
16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания
Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:10
Технологии
Хакеры атаковали Европейский центральный банк
Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
Обновлено вчера в 12:48
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
В интервью TMZ Sports Нурмагомедов заявил, что за подобные выходки необходимо сажать в тюрьму, поскольку поступки Макгрегора вредят не только спорту, но и окружающим его людям.
Обновлено в 07:10
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик
Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Общество
Утвержден новый список запрещенных профессий для женщин
Фото: Pexels Минтруд России утвердил новый перечень профессий и производств, на которых запрещается использовать труд женщин.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика
Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17
Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом
Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Общество
В России стало больше безработных предпенсионеров
В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:54
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53