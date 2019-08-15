Экономика
Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в РоссииNews.ru вчера в 09:53
Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Футбол
Азар получил травму бедра на тренировке «Реала»
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке клуба.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Обновлено в 08:41
Политика
Иран опроверг обещание не отправлять танкер в Сирию
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Хакеры могут получить доступ к контактам iPhone
Контакты на вашем iPhone, некоторые из сохраненных паролей на вашем ноутбуке - вся эта информация c большой вероятностью хранится в базе данных SQLite.Специалисты Check Point нашли несколько уязвимостей и изобрели инновационный способ их эксплуатации.
Обновлено в 08:32
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019
Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
Обновлено в 09:10
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Захарова прокомментировала слова Болтона о «краже технологий» Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.
Обновлено в 09:34
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Космос
Новую рацию для космонавтов изобрели в России
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Общество
Леонид Писной напомнил коллегам об «экономике дома» в Балакове
В правительстве Саратовской области рабочая группа по обманутым дольщикам перешла к обсуждению проблемных домов в Энгельсе и Балакове.
Обновлено в 09:15
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Недвижимость
Риелторы рассказали, сколько стоят деревянные дома в Подмосковье
Например, в бюджете от 1 млн до 3 млн руб. чаще предлагаются дачи и щитовые дома, которые пригодны в основном для сезонного проживания.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили подозрительные предметы
В Нью-Йорке в нижней части Манхэттена обнаружили подозрительные предметы. Полиция сейчас проверяет эти сообщения.
Обновлено в 08:53