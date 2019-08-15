Прирост промышленного производства в России в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%. По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.

Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в России

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