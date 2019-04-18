Экономика
Росстат рассказал о снижении доходов россиянИзвестия 12:25
Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Средний реальный располагаемый доход на душу населения составил 29,92 тыс. рублей.
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Армия и оружие
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Цифровое искусство обретет в Казани свой Центр-лабораторию
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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
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