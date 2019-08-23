Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семейГазета.Ru вчера в 22:13
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Однако эта группа, как отмечается, не может позволить себе купить товары длительного пользования.
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Происшествия
Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи
Сегодня вечером в Сочи задержаны пятеро подозреваемые в перестрелке, произошедшей в Краснодаре 21 августа.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
G7 обсудит возможность возвращения России в объединение
Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Toyota запустит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Toyota сообщила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и начинает выпуск новой генерации модели.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Южная Корея может пригласить КНДР на форум по международной безопасности в Сеуле
Южная Корея направила приглашение Северной Корее присоединиться к ежегодному форуму в 2015 году, но она не приняла его.
Обновлено в 00:24
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено вчера в 06:24
Армия и оружие
США назвали военную деятельность России недостаточно открытой
США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Гаджеты
Россияне стали меньше интересоваться планшетами
Эксперты напоминают, что в свое время планшеты вытеснили с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, однако сейчас этот процесс подошел к концу.
Обновлено в 01:05
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Черданцев жёстко высказался о защитнике «красно-белых» Айртоне
Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44