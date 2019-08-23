Экономика

Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семейГазета.Ru вчера в 22:13

Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Однако эта группа, как отмечается, не может позволить себе купить товары длительного пользования.
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