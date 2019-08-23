Экономика

Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семейГазета.Ru вчера в 22:13

Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Однако эта группа, как отмечается, не может позволить себе купить товары длительного пользования.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Росстат рассказал о финансовом положении многодетных семей в России

"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Российские многодетные семьи оценили свое финансовое положение

Lenta.ruвчера в 23:43

Половина многодетных семей в России с трудом находит деньги на еду и одежду

URA.Ruвчера в 23:35

Российские многодетные семьи рассказали о своём финансовом положении

News.ru01:21

В России многодетные семьи признались, хватает ли им денег на еду

ФедералПресс01:02

Росстат раскрыл положение многодетных в России

Deita.ruвчера в 23:15

Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей

Газета.Ruвчера в 22:13

Половине многодетных семей хватает на покупку еды и одежды, но не недвижимости

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Финансы

Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты

В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева

Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги

В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье

Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Транспорт

Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Российская «Армата» оказалась небоеспособной

Издание напоминает, что «Уралвагонзавод», согласно заключенному с Минобороны контракту, должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе «Армата», то есть по 32 изделия ежегодно.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Самочувствие найденной в лесу девочки улучшилось

Состояние пятилетней Зарины, которая потерялась в Нижегородском лесу, улучшилось. Она начала общаться с окружающими и играть.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Китай отказался обсуждать с Россией и США проблемы вооружения

По словам дипломата, Китай занял подобную позицию из-за того, что ранее Пекин неоднократно озвучивал свою точку зрения по переговорам о контроле над вооружениями и в настоящее время КНР не видит необходимости «в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них».
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Стало известно о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

США назвали военную деятельность России недостаточно открытой

США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Полузащитник «Милана» Кесси может стать одноклубником Головина

«Монако» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси. Как сообщает RMC Sport, клубы уже ведут переговоры.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Космос

Приключения ледяных гигантов. К забытым планетам отправят миссию

Европейские и американские ученые предлагают направить космические аппараты к самым отдаленным планетам Солнечной системы — Урану и Нептуну.
Обновлено в 01:00
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке

Обновлено в 01:07
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное