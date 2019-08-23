Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семейГазета.Ru вчера в 22:13
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Однако эта группа, как отмечается, не может позволить себе купить товары длительного пользования.
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с чего всё началось
"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.РИА Новостивчера в 20:30
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