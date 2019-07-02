Роста объёма российского ВВП в I квартале 2019 года связан преимущественно с увеличением расходов на конечное потребление, говорится в материалах Росстата. По данным ведомства, такие траты повысились за январь—март на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росстат рассказал о драйверах роста ВВП в I квартале

Общество Россияне получат пенсионную льготу Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Общество Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Авто Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Демократы подали в суд на Минфин из-за налоговых деклараций Трампа Демократы из комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США подали в суд округа Колумбия иск к Министерству финансов США с требованием принудить исполнительную ветвь власти предоставить законодателям налоговые декларации президента Дональда Трампа.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Экономика В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.

Общество Японцы вынудили Ким Кардашьян-Уэст переименовать бренд Kimono Бренд корректирующего нижнего белья Ким Кардашьян-Уэст навлек на себя гнев ее поклонников.

Происшествия В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.

Космос Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.

Общество Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли.

Экономика В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.