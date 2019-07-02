Экономика
Росстат рассказал о драйверах роста ВВП в I кварталеNews.ru 09:35
Роста объёма российского ВВП в I квартале 2019 года связан преимущественно с увеличением расходов на конечное потребление, говорится в материалах Росстата. По данным ведомства, такие траты повысились за январь-март на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева обратилась к Николаю Баскову, потерявшему отца
На днях Николай пережил большую трагедию – скончался его отец, с которым Басков всегда находился в очень трепетных отношениях, к которому артист относился с безмерной любовью и уважением.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу пожаловалась на свою пятую точку
46-летняя Гвинет Пэлтроу — не только оскароносная актриса, но и пример того, как держать себя в форме в любом возрасте.
Обновлено в 06:37
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Авто
Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Экономика
Иностранцам разрешат стать 100%-ными владельцами компаний в ОАЭ
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешили иностранцам владеть 100% местных компаний в 122 отраслях экономики.
Обновлено в 09:37
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Мария Порошина поделилась снимком в объятиях Максима Аверина
Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором она находится в обществе своего друга Максима Аверина.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра
Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
Обновлено в 08:03
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Общество
«Дворец Путина» в Геленджике оказался с браком
Обновлено в 03:02
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, прихватив 40 млн долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из страны.
Обновлено 29 июня в 08:12
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18