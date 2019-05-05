Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Панов не захотел поздравлять команду с чемпионством
Бывший футболист «Зенита» Александр Панов отказался поздравлять «Зенит» с чемпионством и рассказал, в чем причина успеха сине-бело-голубых.
Обновлено в 02:43
Религия
У мусульман наступил Священный месяц Рамадан
Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Кино
Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»
Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
Обновлено в 01:45
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Автоспорт
Марко считает, что в «Рено» ввели Риккардо в заблуждение
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что руководство «Рено», предлагая контракт Даниэлю Риккардо, ввело пилота в заблуждение.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома
Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Ростове пьяная женщина забыла в такси маленького ребенка
Пьяная женщина забыла маленького ребенка в такси.
Обновлено в 04:00
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Космос
Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»
Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Здоровье
Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа
Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21