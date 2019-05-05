Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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В Росстате рассказали, сколько россиян сидит в соцсетях

Life.ru04:06

Росстат выяснил, зачем россиянам интернет

URA.Ru04:03

Росстат рассказал, зачем россиянам нужен интернет

Телеканал 360°03:49

Росстат рассказал, для чего россияне используют Интернет

News.ru03:55

Росстат рассказал, для каких целей россияне пользуются интернетом

РИА Новости03:18

Стало известно, для чего россияне чаще всего используют интернет

Газета.Ru02:13

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

RT на русском02:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Панов не захотел поздравлять команду с чемпионством

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов отказался поздравлять «Зенит» с чемпионством и рассказал, в чем причина успеха сине-бело-голубых.
Обновлено в 02:43
Религия

У мусульман наступил Священный месяц Рамадан

Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Кино

Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»

Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие

Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Обновлено в 01:45
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Автоспорт

Марко считает, что в «Рено» ввели Риккардо в заблуждение

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что руководство «Рено», предлагая контракт Даниэлю Риккардо, ввело пилота в заблуждение.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Ростове пьяная женщина забыла в такси маленького ребенка

Пьяная женщина забыла маленького ребенка в такси.
Обновлено в 04:00
Единоборства

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Обновлено в 00:03
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый в мире противоминный трактор

Обновлено в 02:41
Космос

Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Здоровье

Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа

Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
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