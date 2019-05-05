Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00
Для осуществления финансовых операций (оплата услуг, денежные переводы) глобальной сетью пользуются около 35% респондентов. Покупку товаров и услуг для повседневной жизни, а также размещение объявлений о продаже личных вещей и имущества через интернет практикуют 26,5% опрошенных.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено вчера в 14:15
Баскетбол
Дюрант вышел на 10 место по результативности в плей-офф НБА
Обновлено в 02:23
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет
Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Культура
Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым
Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Челябинской области поезд сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Футбол
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 03:30
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено вчера в 21:48
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Авто
Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап
В спорткаре Nissan Silvia при реализации проекта серьезно переработали крышу, половину из которой пришлось срезать.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Челябинске ребенку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.
Обновлено в 01:10