Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00
Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Обновлено в 07:35
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто
Ошибки при езде на вариаторе, которые приводят к его поломке
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса
Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Общество
В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки
Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Интернет
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено вчера в 06:25
Авто
Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап
На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов в Ленобласти и под Калининградом
Военнослужащие Балтийского флота вместе с членами своих семей привели в порядок более ста мемориалов и памятников событиям Великой Отечественной войны в Ленинградской и Калининградской областях.
Обновлено в 07:47
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах шоу «Голос. Дети»
Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место. При этом юный исполнитель считает, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниела Джейкобса в объединительном бою
На ринге встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.
Обновлено в 01:09