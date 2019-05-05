Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00
Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Обновлено в 04:59
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Кино
Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильма
Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Общество
Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона
Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Авто
Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой
Китайский бренд Xiaomi официально представил новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Общество
В казахстанском Актобе решили отказаться от «Бессмертного полка»
Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»
На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено в 09:21
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Общество
Память красноармейцев почтили в столице Словакии
Прийти к мемориалу и отдать дань памяти советским солдатам пришли также депутаты Национального совета (парламента) Словакии, представители политических и общественных организаций, студенты местных вузов и школ.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России
Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество
В Приморье похолодает на 20 градусов
Местами похолодание температуры составит до 20 градусов.
Обновлено в 05:24
Здоровье
Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы
Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию после рождения ребенка
Супруга принца Гарри родилась в родилась и выросла в Лос-Анджелесе, поэтому после рождения ребенка герцог и герцогиня Сассекские хотят переехать в Калифорнию.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43