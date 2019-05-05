Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00
Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Шереметьево после приземления горит самолет
Людей эвакуируют на надувных трапах Москва, 5 мая. В московском Шереметьво при экстренной посадке загорелся самолет Superjet-100.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии
В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Футбол
Сульшер: «Таблица не лжёт, мы не заслуживаем быть в топ-4»
"Красные дьяволы" лишились шансов на попадание в топ-4.
Обновлено в 12:11
Футбол
Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется»
Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
Обновлено в 13:22
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Футбол
«Вальядолид» обыграл «Атлетик» и покинул зону вылета
Обновлено в 14:30
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено 03 мая в 18:06
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии
Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:33
Общество
В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе.
Обновлено вчера в 15:39
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Из квартиры в Москве сбежала рысь
Обновлено в 08:01
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Дания попыталась перехватить два военных самолета России
Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Армия Израиля наносит удары по объектам радикалов в секторе Газа
Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС и группировки террористов в секторе Газа.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено вчера в 19:58
Игры
Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США
В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. К слову, именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Кино
Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры
Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Медики предупредили, что слишком много грецких орехов навредит желудку
Как многим давно известно, в грецких орехах есть много важных веществ, которые нужно включать в рацион человека.
Обновлено в 10:38
Политика
Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа
Обновлено в 09:55
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20