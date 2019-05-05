Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
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В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

ТАСС07:39

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

RT на русском02:00

Росстат выяснил, зачем россиянам интернет

URA.Ru04:03

Росстат рассказал, зачем россиянам нужен интернет

Телеканал 360°03:49

Росстат рассказал, для каких целей россияне пользуются интернетом

РИА Новости03:18

Стало известно, для чего россияне чаще всего используют интернет

Газета.Ru02:13

Росстат узнал цели использования россиянами интернета

РБК06:27
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Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Происшествия

В Шереметьево после приземления горит самолет

Людей эвакуируют на надувных трапах Москва, 5 мая. В московском Шереметьво при экстренной посадке загорелся самолет Superjet-100.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии

В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Футбол

Сульшер: «Таблица не лжёт, мы не заслуживаем быть в топ-4»

"Красные дьяволы" лишились шансов на попадание в топ-4.
Обновлено в 12:11
Футбол

Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется»

Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
Обновлено в 13:22
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Футбол

«Вальядолид» обыграл «Атлетик» и покинул зону вылета

Обновлено в 14:30
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено 03 мая в 18:06
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:33
Общество

В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе.
Обновлено вчера в 15:39
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Дания попыталась перехватить два военных самолета России

Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Армия Израиля наносит удары по объектам радикалов в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС и группировки террористов в секторе Газа.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Обновлено в 14:21
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено вчера в 19:58
Игры

Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США

В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. К слову, именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Кино

Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры

Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Здоровье

Медики предупредили, что слишком много грецких орехов навредит желудку

Как многим давно известно, в грецких орехах есть много важных веществ, которые нужно включать в рацион человека.
Обновлено в 10:38
Политика

Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа

Обновлено в 09:55
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
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