Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет. Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).
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В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

ТАСС07:39

Росстат узнал цели использования россиянами интернета

РБК06:27

Стало известно, для чего россияне чаще всего используют интернет

Газета.Ru02:13

Росстат рассказал, зачем россиянам нужен интернет

Телеканал 360°03:49

Росстат рассказал, для каких целей россияне пользуются интернетом

РИА Новости03:18

Росстат выяснил, зачем россиянам интернет

URA.Ru04:03

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

RT на русском02:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Обновлено в 12:22
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Футбол

Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвел итог матча РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 12:11
Хоккей

Чехия — Россия 1:1 (2-й период)

Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Дания попыталась перехватить два военных самолета России

Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Музыка

Артисты проекта «Музыка в метро» сыграют на мусорных баках

Зрители смогут услышать игру даже на мусорных баках.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь

Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Лавров: Россия подтвердила солидарность с народом Венесуэлы

Москва солидарна с Каракасом и поддерживает законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 03:49
Общество

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Обновлено в 11:46
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Футбол

МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:02
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено 03 мая в 18:32
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Путешествия

Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

Обновлено в 10:34
Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Политика

Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая

Как отмечается, Мюллер придет на допрос в конгрессе США 15 мая.
Обновлено в 11:40
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Космос

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено в 08:05
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Наука

Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
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