Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Росстат узнал цели использования россиянами интернета

РБК06:27

Росстат рассказал, для каких целей россияне пользуются интернетом

РИА Новости03:18

Росстат выяснил, зачем россиянам интернет

URA.Ru04:03

Росстат рассказал, зачем россиянам нужен интернет

Телеканал 360°03:49

В Росстате рассказали, сколько россиян сидит в соцсетях

Life.ru04:06

Стало известно, для чего россияне чаще всего используют интернет

Газета.Ru02:13

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

RT на русском02:00
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Футбол

Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ зацепится даже за пятое место»

Евгений Ловчев поделился мнением о шансах "Спартака" на пятое место чемпионата России.
Обновлено в 06:29
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Политика

Брата президента Ирана приговорили к тюрьме за коррупцию

Суд отправил за решетку по обвинению в коррупции брата и доверенное лицо главы Ирана Хасана Рухани Хусейна Ферейдуна.
Обновлено в 04:55
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун погибли пять человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 02:02
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Футбол

Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 03:50
Авто

Продажи новых пикапов в России упали на 28%

Обновлено в 02:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Футбол

«ВТБ Арена» может быть признана лучшим спортивным объектом мира

Стадион московского футбольного клуба «Динамо» «ВТБ Арена» вошёл в шорт-лист претендентов на лучший спортивный объект года в мире.
Обновлено в 06:31
Футбол

Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
Обновлено в 05:25
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Технологии

Как защититься от кибератак, рассказали эксперты

О простейших способах избежать вторжения в свое цифровое пространство РИА Новости рассказали эксперты.
Обновлено в 06:40
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 02:13
Общество

Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жилья

Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
Обновлено в 05:31
Футбол

Кокорин стал чемпионом России из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:29
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 05:02
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
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