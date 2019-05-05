Росстат рассказал, для чего россияне используют интернетRT на русском 02:00

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

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