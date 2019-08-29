с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) просчитала общий объем теневой экономики в России. Отчетные данные опубликованы на сайте ведомства.В 2017 году неучтенная экономика в России составила по объему 11,7 триллионов рублей, что соответствует 12,7% ВВП.

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Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

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