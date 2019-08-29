Экономика
МонаВистаРосстат рассчитал объем теневой экономики России
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) просчитала общий объем теневой экономики в России. Отчетные данные опубликованы на сайте ведомства.В 2017 году неучтенная экономика в России составила по объему 11,7 триллионов рублей, что соответствует 12,7% ВВП.
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с чего всё началось
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.РБКвчера в 17:26
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