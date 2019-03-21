Росстат раскрыл зарплаты чиновников в РоссииМетагазета вчера в 09:51

с чего всё началось

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей. Показатель вырос на 7,7%, по сравнению с 2017 годом. Заработная плата муниципальных служащих выросла на 7,9% и составила 42,1 тысячи рублей.

Спорт Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.

Здоровье На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.

Интернет Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.

Происшествия В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.

Происшествия В Ульяновской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

Армия и оружие Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Культура Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Политика Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

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Наука Учёные находят скрытые белки в бактериях Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго разработали способ идентификации начала каждого гена — известного как сайт начала трансляции или стартовый кодон — в ДНК бактериальных клеток с помощью одного эксперимента, и с помощью этого метода они показали, что индивидуальный ген способен кодировать более одного белка.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.