Общество
Росстат раскрыл зарплаты чиновников в РоссииМетагазета вчера в 09:51
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей. Показатель вырос на 7,7%, по сравнению с 2017 годом. Заработная плата муниципальных служащих выросла на 7,9% и составила 42,1 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
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