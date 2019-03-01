Экономика

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 годуРБК 10:21

Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб. Администрация президента (АП) удерживает второе место.
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Росстат опубликовал данные о средней зарплате чиновников

URA.Ru10:37

Средняя зарплата чиновников в России в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей

Rambler News Service08:54

В Росстате рассказали о зарплатах госслужащих

Комсомольская правда10:06

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году

РБК10:21

Зарплаты федеральных чиновников за год выросли на 5,5%

Эхо Москвы08:31

В Росстате рассказали о зарплатах чиновников

ТАСС08:21

Росстат подсчитал зарплаты федеральных госслужащих

News.ru08:00
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