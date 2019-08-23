Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.

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Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.

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