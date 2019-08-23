Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновникамиРБК 02:16
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.РБК02:16
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Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения подготовила на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Манчестер Сити» выпустил форму в поддержку ЛГБТ
Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:52
Политика
В Кремле рассказали о том, как Путин получает информацию
Президент России Владимир Путин получает информацию из множества источников и очень быстро, поэтому ситуации, когда его могли бы ввести в заблуждение, исключены.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую
В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:40
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Общество
Рейтинг мобильных приложений, пожирающих время, составили эксперты
Пользователи смартфонов много времени проводят за своими гаджетами.
Обновлено в 06:50
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Почти 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Калифорнии
В результате инцидента пострадали 27 человек. 13 из них доставлены в больницы. Поезд сошел с рельсов ночью в четверг, 22 августа.
Обновлено в 04:17
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке
После слухов об онкологическом заболевании Анастасия Заворотнюк отменяет свое участие в спектаклях, сообщает "Стархит".
Обновлено в 03:39
Здоровье
Больше половины жителей РФ сами назначают себе лекарства
Большинство жителей России (57%) в случае болезни сами себе подбирают лекарства, не обращаясь к врачам.
Обновлено в 05:34
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие
Шойгу обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Абхазии
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Нижнем Новгороде школьницы избили девочку-инвалида
Группа школьниц подросткового возраста оскорбляла и избивала руками и ногами девочку-инвалида с задержками в умственном развитии.
Обновлено в 06:28
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58