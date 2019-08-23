Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновниковLenta.ru 04:20
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Согласно данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, которые проанализировал РБК.РБК02:16
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