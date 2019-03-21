Общество

Росстат раскрыл информацию о росте зарплат региональных чиновниковVSE42 Новости вчера в 22:48

Федеральная служба госстатистики сообщила об увеличении заработных плат чиновников из регионов России, сообщает DEITA.RU. Средняя ежемесячная зарплата муниципальных госслужащих выросла на 7,7% за 2018 год и составила 49,4 тысячи рублей.
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Согласно данным
 ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.
Реальное времявчера в 09:24

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Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

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Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

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Росстат подсчитал, как выросла средняя зарплата чиновников в регионах

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Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

ТАССвчера в 09:22

Зарплаты гражданских госслужащих выросли в 2018 году на 7,7%

News.ruвчера в 09:37

Росстат подсчитал, на сколько выросла средняя зарплата региональных чиновников в 2018 году

Интерфаксвчера в 09:09

В Карелии рассказали о росте зарплат госслужащих

Rambler News Serviceвчера в 09:25
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Политика

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Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
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Политика

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Политика

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Обновлено в 12:14
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Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

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Финансы

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Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Футбол

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27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.
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Общество

Стала известна самая любимая у москвичей порода собак

Обновлено в 10:22
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Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
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Самца макаки дважды кастрировали для получения здорового потомства

Учёные дважды кастрировали самца макаки для получения здорового потомства.
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Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
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Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

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Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео

Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтийского моря.
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На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

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Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой

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Культура

Пахом запер себя в клетке на восемь часов в центре Москвы

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Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
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