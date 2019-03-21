Росстат раскрыл информацию о росте зарплат региональных чиновниковVSE42 Новости вчера в 22:48

с чего всё началось

Федеральная служба госстатистики сообщила об увеличении заработных плат чиновников из регионов России, сообщает DEITA.RU. Средняя ежемесячная зарплата муниципальных госслужащих выросла на 7,7% за 2018 год и составила 49,4 тысячи рублей.

Политика Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Технологии «Роскосмос» консолидирует компании по созданию спутников В России на основе пяти существующих предприятий, которые занимаются строительством спутников, планируется создать 2–3 крупные компании.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.

Политика Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Политика В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.

Происшествия Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Финансы «Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Футбол Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом 27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн.

Шоу-бизнес Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Наука Самца макаки дважды кастрировали для получения здорового потомства Учёные дважды кастрировали самца макаки для получения здорового потомства.

Общество Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Космос NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.

Армия и оружие Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтийского моря.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Шоу-бизнес Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.