Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащихРИА Новости вчера в 11:15
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год. Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.
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Средняя зарплата чиновников в России в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:54
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