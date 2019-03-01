Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащихРИА Новости вчера в 11:15

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год. Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.
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Средняя зарплата чиновников в России в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей

Rambler News Serviceвчера в 08:54

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

РИА Новостивчера в 11:15

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году

РБКвчера в 10:21

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

RT на русскомвчера в 12:50

Зарплаты федеральных чиновников за год выросли на 5,5%

Эхо Москвывчера в 08:31

В Росстате рассказали о зарплатах чиновников

ТАССвчера в 08:21

Росстат подсчитал зарплаты федеральных госслужащих

News.ruвчера в 08:00
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Общество

Жореса Алферова похоронят 5 марта на кладбище в Комарово

Нобелевского лауреата академика Жореса Алферова похоронят во вторник, 5 марта, на кладбище в Комарово, сообщили РБК в пресс-службе РАН.
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Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Встреча ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook («Дональд Кук») с российским фрегатом «Адмирал Эссен» в проливе Босфор попала на видео.
Обновлено в 09:25
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В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

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Александр Емельяненко признался в нетрезвом вождении

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко признался в зале суда, что сел за руль нетрезвым, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:47
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Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
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Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Спорт

Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
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Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Спорт

Норвежская лыжница Йохауг взяла золото в масс-старте свободным стилем

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Обновлено в 07:02
Политика

«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Возле МГУ задержали организатора акции в поддержку Азата Мифтахова

Возле главного здания МГУ задержали организатора акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Дмитрия Иванова.
Обновлено в 08:23
Происшествия

После смерти Малашенко Рынска впала в депрессию и угодила в больницу

Вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко, журналист и блогер Божена Рынска была помещена в госпиталь с симптомами депрессии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:47
Политика

Климкина пригласили в Крым на пятилетие воссоединения с Россией

За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд

Как обозначено в иске, поданном в пятницу, клеветой сторона Деппа считает написанную Херд колонку, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия.
Обновлено в 08:10
Политика

Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»

В России мало развито чувство налогоплательщика, люди не интересуются тем, куда уходят уплаченные ими налоги, констатировал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Космос

Прибор миссии InSight начал бурение поверхности Марса

Исследовательский посадочный аппарат NASA, севший на Марс в ноябре 2018 года, доставил на поверхность планеты несколько научных приборов.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Возле штаба Навального в Петербурге провели пикет «против педофилов»

На здании штаба оппозиционера Навального в Санкт-Петербурге появилась надпись «штаб педофилов», через некоторое время прошел митинг, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

«Заказная фальшь»: экс-супруга депутата отрицает слова о «нищебродах»

Актриса и бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье прокомментировала скандал из-за приписанных ей слов о «нищебродах» в ресторанах.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
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Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолете

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Гончаренко: такой инертный ЦСКА мне не нужен

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На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»

На журналистов телеканала РЕН ТВ в Приморье напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме», произошедшее удалось снять на видео.
Обновлено в 05:09
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Ингушетии задержали трех полицейских при получении взятки

В Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое полицейских при получении взятки от жителя республики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

«Аллигаторы» сопроводят «Сирийский перелом» из Керчи в Севастополь

Выставка трофейной техники в Керчи была перенесена на субботу из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра.
Обновлено в 05:20
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Васильева не квалифицировалась в финал суперспринта на этапе Кубка IBU

Обновлено вчера в 04:52
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