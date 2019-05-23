Энергетика
Росстат признал серьезную ошибку при расчете роста промпроизводстваREGNUM 13:01
Свою ошибку Росстат объяснил неточными данными, которые предоставило добывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Название этого предприятия не уточняется. Но указывается, что речь идёт о серьезном завышении показателей добычи газа, нефти и газового конденсата.
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Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:51
Космос
В США объяснили лунный провал СССР
В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Путешествия
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Общество
У Владимира Мединского обнаружился пентхаус за 200 миллионов
В ФБК оценили, что даже без мебели и внутренней отделки стоимость таких апартаментов составляет не менее двухсот миллионов рублей.
Обновлено в 13:51
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Теннис
Стали известны соперники Медведева и Хачанова на «Ролан Гаррос»
Джокович начнет «Ролан Гаррос» против Хуберта Хуркача, Надаль в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации, в случае победы в 1/64 финала – и во втором круге тоже.
Обновлено в 16:51
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФ
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Политика
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Экономика
Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам
Президент США Дональд Трамп объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая.
Обновлено в 16:07
Политика
Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма, так как альянс не признает присоединение полуострова.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17