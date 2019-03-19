Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиянГазета.Ru вчера в 20:34
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, новая система позволит получать более корректные данные.
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Реальные доходы населения — важнейший показатель, который входит в состав указа, подписанного президентом. Как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Качество счета этого показателя ужасное, к нему большие претензии.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 18:45
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Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко
Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии
Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 года, индексация социальной пенсии каждый год проводится с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста за минувший год.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено вчера в 23:56
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Японии
Остается менее суток до старта главного турнира сезона. В Сайтаме в ближайшие дни назовут чемпионов мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
На юге Сахалина в жутком ДТП столкнулись иномарки
На юге Сахалина дорогу не смогли поделить два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:04
Общество
20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
В российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдёт с 20 марта до 10 апреля. Первыми экзаменами станут география и литература.
Обновлено в 00:10
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3
Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 18 марта в 13:17
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено 18 марта в 05:53
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
Обновлено в 00:33
Общество
День весеннего равноденствия отмечается сегодня
Сегодня, 20 марта, в восьмом часу вечера официально начнется день весеннего равноденствия – ночь и день сравняются по длительности.
Обновлено в 01:28
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Происшествия
При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за резких заявлений Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен вызвать посла Турции Корхана Каракоса из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев с антиисламскими взглядами.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39